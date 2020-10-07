В Самарской области две собаки и корова умерли от бешенства

Вирус бешенства опасен не только для животных, но и для людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самарской области выявили еще три новых случая бешенства среди животных. Погибших животных нашли в Кинельском, Красноармейском и Алексеевском районах.

- В селе Красносамарское у одного из местных жителей от бешенства погибла домашняя собака. Антиген вируса также был обнаружен у бесхозной собаки в Красноармейском районе. А в селе Патровка от бешенства погибла корова, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что бешенство опасно не только для животных, которые, как правило, быстро от него погибают, но и для людей. Человек может заразиться этим вирусом при укусе животных. Помочь в этом случае может вовремя пройденный курс инъекций специальной вакцины.