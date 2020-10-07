Экс-начальник отдела УФНС по Самарской области осужден на 8 лет за взятку

Петров был задержан с поличным в 2018 году Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Экс-начальник контрольного отдела УФНС по Самарской области Александр Петров осужден на 8 лет лишения свободы за взятку в 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

Его задержали с поличным в ноябре 2018 года на парковке ТЦ «Hoff» в Самаре. Силовики обнаружили у него миллион рублей, при этом 800 тыс. рублей были муляжом. Деньги он получил от руководства ООО "СоюзАгроСамара", чтобы Петров в дальнейшем уведомлял их о предстоящих налоговых проверках. Деньги передавались через сотрудников, которые сотрудничали со следствием.

По версии следствия, Петров получил в общей сложности более трех миллионов от двух посредников. За это он обязался сообщать о предстоящих налоговых проверках, зная о которых заранее в организации могли перечислять меньше налогов.

Петров осужден на 8 лет, посредники Дмитрий Кондратьев и Андрей Толмачев получили, соответственно, по 3 и 5 лет лишения свободы.