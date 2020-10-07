В Самарской области у кандидата в депутаты нашли поддельный диплом о высшем образовании

Этим делом сейчас занимается полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении Елены Б. из Тольятти, которая пыталась "пробиться" в депутаты, но "погорела" на поддельном дипломе о высшем образовании.

- В июле она подала документы, чтобы баллотироваться в депутаты сельского поселения Тимофеевка, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. – Ее диплом выглядел подозрительно, его отправили на экспертизу, которая подтвердила – это фальшивка, и университет МИР она не заканчивала.

После получения заключения специалистов 30 сентября было возбуждено уголовное дело. Действия несостоявшегося депутата квалифицировали по ч.5 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Если дело дойдет до суда и там вину Елены сочтут доказанной, ей могут назначить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до полугода.