Владимир Василенко озвучил последние новости про отопление в Самаре на 7 октября

К теплу подключено 99% соцобъектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по данным на 7 октября отопление подано в 76% жилых домов и 99% объектов социальной сферы. По ходу дня тепло подали еще в 1323 многоэтажки, сообщили в городской администрации.

Лучше всех теплом обеспечены жители Красноглинского района, где отопление поступило в 99,7% домов. В целом во всех районах города подача тепла превышает 65%.

На 99% обеспечено отопление в социальных учреждениях – детских садах, школах, больницах и поликлиниках.

Официально отопительный сезон в Самаре стартовал 5 октября, но еще раньше начали подавать тепло в соцобъекты города.

«Теплоноситель подан более чем в 70% домов в Самаре, но успокаиваться рано. Впереди предстоит работа «по стоякам», пока тепло не придет в каждый дом, в каждую квартиру», - сказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Он отметил, что с понедельника в городе начнет работать горячая линия по вопросам отопления. «По отработке заявок от жителей будет организована адресная работа в тесном взаимодействии с администрациями внутригородских районов, с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК», - добавил Василенко.