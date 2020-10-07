Мужчина умер на пороге поликлиники

В Самаре завершилась внеплановая выездная проверка минздрава в поликлинике №14, где прямо на пороге умер мужчина в сентябре 2020 года. Очевидцы говорили, что медики медлили с оказанием медицинской помощи. Чиновники разбирались в произошедшем и вынесли свой вердикт. Они утверждают, что все мероприятия первичного реанимационного комплекса сотрудники поликлиники провели.

- Оказание экстренной помощи пациенту И. выполнено в рамках компетенций персонала поликлиники и в соответствии с законодательством, - поделился своими выводами минздрав.

Однако, главному врачу все же порекомендовали повысить эффективность и качество медпомощи. Конкретные рекомендации чиновники ему отправили.

Также напомним, что свою проверку организовала прокуратура. Они проверяют, правда ли врачи так долго реагировали на проблему, как утверждают авторы видео.