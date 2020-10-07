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Дмитрий Азаров - о коронавирусе в регионе: "Ситуация может серьезно осложниться"

Губернатор Самарской области прокомментировал рост числа ковидных больных в регионе
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Ужесточения ситуации не хочется ни губернатору, ни врачам

Ужесточения ситуации не хочется ни губернатору, ни врачам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал рост числа больных коронавирусом в Самарской области. Напомним, что за последние сутки выявлено 119 новых пациентов, а до этого - 115.

- Несмотря на то что число вновь выявляемых случаев держится стабильно уже практически месяц на уровне 110-115 человек в день, мы понимаем, что ситуация имеет тенденцию к достаточно серьезным осложнениям, если не предпринять дополнительных мер, - отметил он на совещании по развитию здравоохранения в регионе.

Он подчеркнул, что ситуацию осложняют сезонные ОРВИ и грипп. Симптомы на начальных этапах сходные, отличить их почти невозможно.

- Главная задача – сберечь здоровье людей, создать условия для устойчивой работы экономики, - уточнил Дмитрий Азарво и потребовал придумать, как перестроить работу первичного звена.

Некоторые решения на совещании были найдены, теперь их будут воплощать в жизнь. А в муниципалитетах, где ситуация хуже всего, на помощь в контроле за гражданами придут правоохранители.