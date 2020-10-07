Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Движение по новому мосту через Сок хотят открыть осенью 2021 года

Машины поедут на год раньше запланированного срока
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Параллельно ремонтируют старый мост

Параллельно ремонтируют старый мост

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью следующего года планируется открыть полноценное движение по новому мосту через реку Сок. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Общая протяженность моста вместе с подходами составляет около 2 км, сам мост имеет длину 306 метров. На мосту организуют освещение, сделают пешеходные ограждения. На четырехполосную дорогу сможет выехать любой транспорт, в том числе крупногабаритный.

Сейчас на месте работают порядка 500 строителей и 30 единиц техники. Изначально планировалось сдать объект в октябре 2022 года, но подрядчик уже приступил к работам, запланированным на следующий год. Ожидается, что мост будет готов на год раньше. Параллельно ведется реконструкция существующего моста.

Общая стоимость проекта оставляет около 2 млрд рублей, в сентябре удалось получить дополнительное финансирование, из федерального бюджета региону было выделено 500 млн рублей.