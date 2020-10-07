Движение по новому мосту через Сок хотят открыть осенью 2021 года

Параллельно ремонтируют старый мост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью следующего года планируется открыть полноценное движение по новому мосту через реку Сок. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Общая протяженность моста вместе с подходами составляет около 2 км, сам мост имеет длину 306 метров. На мосту организуют освещение, сделают пешеходные ограждения. На четырехполосную дорогу сможет выехать любой транспорт, в том числе крупногабаритный.

Сейчас на месте работают порядка 500 строителей и 30 единиц техники. Изначально планировалось сдать объект в октябре 2022 года, но подрядчик уже приступил к работам, запланированным на следующий год. Ожидается, что мост будет готов на год раньше. Параллельно ведется реконструкция существующего моста.

Общая стоимость проекта оставляет около 2 млрд рублей, в сентябре удалось получить дополнительное финансирование, из федерального бюджета региону было выделено 500 млн рублей.