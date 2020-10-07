В Самаре построили уникальный спортобъект в Куйбышевском районе

Любой желающий может поиграть здесь в футбол, баскетбол или позаниматься на тренажерах. Фото - правительство Самарской области

В Самаре в Куйбышевском районе около школы №55 открыт первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) по национальному проекту «Демография». Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Физкультурный комплекс может эксплуатироваться круглый год. Там размещается универсальная открытая площадка с искусственным футбольным полем, беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, сектора для прыжков в высоту и в длину. Есть площадки для игры в баскетбол и уличные тренажеры.

Заниматься в новом физкультурном комплексе смогут как ученики школы, рядом с которой он построен, так и все желающие жители близлежащих домов.

В регионе в скором времени также ждут открытие ледового катка в Похвистнево и ФОКа в Тольятти. Кроме того, завершается модернизации стадиона «Салют» в Самаре.

- Уже завершено строительство 22 спортплощадок, 5 площадок комплекса ГТО. В ближайшее время ожидается запуск ледового катка в Похвистнево и ФОКа «Акробат» в Тольятти, окончание модернизации стадиона «Салют» в Самаре, - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин