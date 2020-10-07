В Самарской области качество продуктов для питания школьников проверяют в оптово-распределительном центре

Родителей спросили, устраивают ли их школьные обеды. Фото: Единая Россия

В "Единой России" провели мониторинг обеспечения школьников в регионах горячим питанием. Самарская область оказалась одним из самых благополучных регионов, здесь даже нашли некоторые практики, которые можно рекомендовать к использованию по всей стране. В частности, проверяющим понравилось, что поставки всех продуктов происходят через оптово-распределительный центр. Здесь качество продуктов строго контролируют.

- В регионе разрабатывается комплексная программа питания, включающая вопросы контроля качества продуктов, состояния пищеблоков школ, работоспособности оборудования, соблюдения графика приема пищи учащимися, а работниками столовых - требований Роспотребнадзора, особенно с учетом угрозы распространения коронавируса, - дополнили те, кто проводил мониторинг.

Также в "Единой России" провели опрос родителей школьников о качестве питания. Те в целом отозвались о нем положительно, попросили добавлять больше фруктов и овощей.

- В рамках работы партпроекта «Новая школа» мы будем использовать весь наш ресурс для реализации этой задачи совместно с регионами. В соответствии с поручением Президента в проекте федерального бюджета на следующие три года объем финансирования обеспечения школьников младших классов горячим питанием составит не менее 40 млрд рублей ежегодно», — также рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.