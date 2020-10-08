Житель Ижевска обманул сызранца на 20 тыс. рублей при продажах через интернет

Продавец отменил отправку товара, получив деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Ижевска, который обвиняется в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, житель Сызрани через интернет хотел купить отрезную машину по металлу. Он нашел в сети понравившийся товар, связался с продавцом и перевел ему предоплату в 3 тыс. рублей, а оставшуюся сумму в 18 тыс. - после того, как получил фото документов, подтверждающих отправку. Но продавец свою отрезную машину продавать не собирался изначально, получив деньги, он отменил отправку товара.

Полицейские установили злоумышленника по данным банковской карты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ижевскому продавцу грозит до пяти лет лишения свободы.