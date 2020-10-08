В самарском институте культуры планируют открыть кафедру джаза

В Самаре хотят профессионально учить джазу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарском государственном институте культуры (СГИК) планируется открыть кафедру джаза. Таким образом в городе хотят возрождать джазовые традиции.

Еще в 60-е годы прошлого века Куйбышев был третьей столицей джаза после Москвы и Ленинграда, а в 1962 году был создан джаз-клуб. Сейчас клуба нет, мало преподавателей и творческих коллективов, работающих в этом музыкальном направлении. В результате желающие развиваться в джазе уезжают в Москву или за границу.

С инициативой открыть кафедру джаза выступили музыканты, общественники и преподаватели вуза. Свое предложение они высказали во время встречи с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

Он поддержал инициативу, но по ходу встречи отмечалось, что при открытии кафедры возникнут сложности, поскольку преподавателей, возможно, придется привлекать из других регионов и разрабатывать новые образовательные программы.

Помимо открытия кафедры, депутат предложил создать джаз-клуб в Самаре и отметить 100-летие российского джаза в 2022 году.