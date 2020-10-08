Шесть футболистов не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Текстильщиком»

Матч пройдет в пятницу, 9 октября. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Шесть футболистов «Крыльев Советов» не смогут помочь команде в матче 14 тура Футбольной национальной лиги против «Текстильщика», который пройдет в Ярославле в пятницу, 9 октября. Это Раду Гынсарь, Егор Голенков, Максим Канунников, Сафаа Хади, Иван Ломаев и Мехди Зеффан.

- Сегодня самарская команда провела тренировку на клубной базе. В занятии не принимал участие полузащитник Раду Гынсарь, получивший повреждение в игре с «Аланией». В расположении своих сборных находятся Мехди Зеффан и Иван Ломаев. Егор Голенков, Максим Канунников и Сафаа Хади занимаются по индивидуальной программе, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, игра начнется в 15:00 и пройдет без зрителей.