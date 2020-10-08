Самарцам рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

Точный диагноз, конечно, ставят врачи. Но и симптомы знать полезно

Жителям Самары рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Оказывается, есть пять верных примет, которые помогут разобраться с заразой и понять, чем же именно страдаете вы. Объяснения сайту kp.ru дала врач-эпидемиолог Ксения Шорикова.

Во-первых, при коронавирусе человек не чихает и не страдает насморком. При простуде же сопли текут рекой, а чихание продолжается чуть ли не круглые сутки.

Еще одна важная примета - это боли в суставах, которые при коронавирусе проявляются всегда. Грипп, конечно, тоже может порадовать ломотой, но COVID-19 в этом плане максимально жесток. В откровениях нашего корреспондента об этом написано гораздо подробнее.

А вот голова при коронавирусе почти не болит, в то время как при гриппе это очень распространенный и частый симптом.

При этом коварный коронавирус может протекать бессимптомно, а вот грипп всегда имеет четкую структуру заболевания.

Врачи просят: если вы заподозрили у себя COVID, не ходите в больницу, это только будет способствовать распространению инфекции. Вызывайте врача на дом и начинайте незамедлительно лечиться.