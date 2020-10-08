В Самаре вор-Казанова за несколько дней обокрал трех женщин

Злоумышленник знакомился с женщинами, быстро входил к ним в доверие и грабил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 30-летний местный житель пойдет под суд за совершение трех краж и одного грабежа, которые он совершил в феврале за несколько дней. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник знакомился с женщинами, быстро входил к ним в доверие и практически сразу грабил. Первое ограбление он совершил на работе у одной из своих подруг. На вахте он взял ключи от офиса, проник туда и похитил деньги и интернет-модем.

На следующей день, будучи в квартире у своей новой подруги, мужчина с применением насилия забрал у нее шубу. Отправившись к другой знакомой, он украл у нее мобильный телефон и банковскую карту, часть денег с которой потратил.

Несколько дней спустя в развлекательном заведении он украл оставленную без присмотра женскую сумку, где были деньги, банковские карты и мобильный телефон. В общей сложности он нанес ущерб потерпевшим на 60 тыс. рублей.

Полицейские опросили потерпевших и возможных очевидцев, осмотрели места происшествий и установили возможного причастного. По факту случившегося возбуждены уголовные дела, самарцу предъявлено обвинение.