Василий Уткин: «При обыске в «Крыльях» найти можно то же самое, что в камере Энди Дюфрейна»

Василий Уткин: «Вместо напряженного взгляда внутрь дыры люди просто делают вид, что стена целая». Фото: Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал новости об обысках в «Крыльях Советов». По его словам, найти в самарском клубе можно только дыру в бюджете.

- Немного приболел (не беспокойтесь), оттого нерегулярно сплю и вот в ночи набрел на слегка лежалую новость об обысках в «Крыльях Советов». Вот интересно, что там можно искать. В прошлом году самарская дума констатировала такую прорву безвозвратно угашенных денег, что найти при обыске в «Крыльях» можно только то же самое, что нашли когда-то в тюрьме Шоушенк в камере Энди Дюфрейна, прямо за портретом Риты Хейуорт. Вот только мизансцена другая. Все ж знают об этой дыре в стене, ой, бюджете. Поэтому вместо напряженного взгляда внутрь дыры люди просто делают вид, что стена целая, все норм, немного еще ходят по помещению и выходят наружу, ничего не найдя.

Такой у меня родился образ. Бред же. Надо проверить, может, температура поднялась у меня, - написал Уткин в своем телеграме.

Напомним, обыски касаются деятельности Фонда развития футбола Самарской области с 2017 по 2019 год. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Ущерб оценивают в 12 млн рублей.

При этом «Чемпионат» сообщает, что обыски связаны с деятельностью агентов, которые продолжают управлять клубом из тени.