В Самаре на Московском шоссе водители подрались в час пик

Дерущиеся перекрыли среднюю полосу, их приходилось объезжать. Фото - соцсети

В Самаре появилось видео, на котором один из автомобилистов снял драку двоих водителей на Московском шоссе на подъезде к ТЦ «Вертикаль».

Видно, что два автомобиля стоят на средней полосе, полностью перекрыв движение на ней. На одном из автомобилей нанесена эмблема такси, он стоял за кроссовером, перед которым водители и выясняли отношения.

Неизвестно, что стало причиной для такой бурной реакции, но этот дорожный конфликт значительно усложнил проезд на дороге, и без того загруженной в час пик. Остальным пришлось объезжать подравшихся оппонентов по соседним полосам.

Пользователи в комментариях отметили, что, возможно, водители решили таким образом согреться в прохладную погоду.