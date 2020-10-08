Стало известно, сколько еще жителей Самарской области заразились коронавирусом

За сутки по выздоровлению выписано 145 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 12 684 человек. Всего же по стране за сутки выявлено 11 493 новых случая в 85 регионах страны, всего зафиксировано 1 260 112 заразившихся.

За сутки в Самарской области по выздоровлению выписано 145 человек, всего вылечился 9 951 заразившийся. Зафиксирован еще один смертельный случай, общее количество летальных исходов достигло 207.

В регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев. Власти связывают это с сезонной заболеваемостью и готовы наращивать коечный фонд. Чтобы остановить распространение коронавируса, на местах усиливают контроль за соблюдением мер предосторожности.