В Самаре снесут незаконный магазин

Судя по картографическим сервисам, речь идет о магазине. Фото - maps.google.com

В Самаре планируют снести незаконную нежилую постройку в поселке Зубчаниновка в Кировском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Снести хотят здание на пересечении улиц Транзитной и Юридической, которое расположено на земельном участке площадью 86,61 кв. м. Судя по картографическим сервисам, речь может идти о находящемся там магазине.

В постановлении отмечается, что снести здание должны за два месяца. Городские власти ищут владельцев незаконного строения.