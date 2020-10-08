Под Тольятти рыбак выловил необычную рыбу

Некоторые рыбаки советовали сдать выловленное чудо на опыты. Фото - соцсети

Под Тольятти рыбак выловил из водоема необычную рыбу. Фото своего улова он поделился в одной из групп в соцсетях.

Рыба имеет необычную форму головы, которая озадачила любителей рыбалки, отписавшихся в комментариях. Кто советовал рыбаку отдать рыбу на изучение ученым, посчитав, что это мутант. Остальные начали строить предположения о принадлежности рыбы к какому-либо необычному виду.

Высказывались предположения, что это акулий сом, характерной особенностью которого является приплюснутая голова с крупными глазами, большим ртом и парой усов. Эта рыба часто используется в качестве аквариумного питомца, поскольку она неприхотлива и необременительная в содержании.

В странах юго-восточной Азии эти рыбы имеют промысловое значение - у рыбы нежное мясо, практически нет костей и ярко выраженного рыбного запаха.

Мужчина, выловивший необычную рыбу, оставил ее на берегу, решив, что это какая-то аномалия, во избежание дальнейшего размножения предполагаемого мутанта.