В Самарской области школьникам из многодетных семей подарили ноутбуки для учебы

Технику получили две семьи из сел Просвет и Спиридоновка

В Самарской области, как и по всей стране, продолжается благотворительная акция «Помоги учиться дома». Это программа поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, которую запустили АСИ, партия «Единая Россия» и Министерство просвещения РФ.

Так, в рамках акции руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин подарил ноутбуки школьникам из семьи Тисленко, которые живут в селе Просвет, и из многодетной семьи Князевых, живущих в селе Спиридоновка Волжского района.

Такие полезные подарки — это важная помощь в учебе, ведь не все семьи могут позволить себе приобрести все необходимое оборудование для дистанционного обучения.