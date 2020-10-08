В Самаре больше 6 тысяч: стало известно, где и как в регионе заболели коронавирусом

В Самаре число заразившихся превысило 6 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском оперштабе рассказали о новых случаях заражения коронавирусом. Всего за сутки подтверждено 118 заразившихся, общее число достигло 12 684. В лидерах снова Самара, где 39 новых случаев. За все время пандемии в столице губернии нашли больше 6 тысяч заболевших.

На втором месте по итогам суток Тольятти, где 27 новых случаев, а всего выявлено больше 2100 человек. Плюс 10 новых случаев в Сызрани, где всего нашли больше восьмисот больных.

Специалисты продолжают выявлять большое количество заразившихся среди пациентов, уже болеющих ОРВИ или гриппом. Из круга контактных выявлено 23 человека, а 33 из обследованных не имели никаких симптомов.

Растет и количество выздоровевших. За сутки вылечились 145 человек, а всего - 9 951, что составляет 80%.

Зафиксирован один новый смертельный случай. Умерла 58-летняя женщина, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего умерли 207 человек.