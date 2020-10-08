Тягач Mercedes под Тольятти насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался от полученных повреждений. Фото - ГИБДД Тольятти

Тягач Mercedes на трассе М-5 под Тольятти сбил пешехода, стоявшего у края проезжей части. Об этом говорится в сообщении ГИБДД Тольятти.

Авария произошла в среду, 7 октября, в 22:20. Грузовик ехал по М-5 в сторону Зеленовки. На 976 км трассы он задел стоявшего у дороги 42-летнего пешехода, который не собирался переходить проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался. По факту случившегося в полиции проводится проверка.

В полиции напоминают, что дорогу нужно переходить только по «зебре» и не выходить на проезжую часть в местах, для этого не предназначенных. В вечернее время лучше надевать одежду со световозвращающими элементами, чтобы водителям было проще заметить вас на дороге.