В Самаре со службы уволен полицейский, покрывавший торговца алкоголем

Полицейского уволили в связи с утратой доверия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после вмешательства прокуратуры со службы уволен сотрудник полиции, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту взяточничества.

Следственные органы обвиняют его в систематическом получении взяток от предпринимателя, который с нарушениями торговал алкоголем. Чтобы не быть привлеченным к ответственности, он в течение года платил полицейскому. В общей сложности тот получил 380 тыс. рублей.

Прокурор города вынес представление начальнику Управления МВД России по Самаре с требованием уволить сотрудника со службы в связи с утратой доверия. Уголовное дело находится на контроле прокурора.