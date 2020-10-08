В Самарской области доморощенный археолог докопался до «уголовки»

"Археологу" грозит до шести лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в незаконных археологических раскопках. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в Приволжском районе в марте текущего года мужчина проводил раскопки на территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр.

В прокуратуре считают, что мужчина знал о местах возможного залегания исторических ценностей и, используя металлоискатель, нашел винтовку Winchester 1895 года. При этом оказался поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального значения, относящийся ко второму тысячелетию до нашей эры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.