В Самаре из-за загоревшегося мусора пострадали две квартиры

Пожарные быстро справились с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 октября около половины шестого утра в оперативные службы Самары поступило сообщение о пожаре на ул. Энтузиастов, 97. Полыхал мусор около жилого дома, огонь добрался и до жилых квартир - пострадали оконные рамы и балкон. Всего площадь пожара составила 15 квадратных метров.

С огнем удалось справиться быстро - примерно за полчаса. Обошлось без пострадавших. Но главный вопрос теперь - из-за чего начался пожар? Вряд ли мусор вспыхнул сам по себе. Произошло это из-за чьей-то неосторожности или по злому умыслу? В огне мог сгореть 2-этажный одноподъездный дом, каких в округе много.

В причинах ЧП теперь предстоит разбираться специалистам, если они придут к выводу, что имел место поджог, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Жильцы дома тем временем подсчитывают ущерб, вот только к кому предъявлять претензии - не совсем понятно.