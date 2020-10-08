Общежитие-долгострой педуниверситета в Самаре откроют в 2021 году

В одной комнате могут жить 3-4 человека. Фото - hinshtein.ru

Общежитие Самарского государственного социально-педагогического университета будет достроено в 2021 году, тогда же туда смогут заселиться первые студенты. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Здание начали строить еще в 90-е годы, но работы до сих пор не завершены. При этом у вуза 70% студентов - иногородние.

Ранее университет получил 170 млн рублей на строительство, но этих денег не хватило, чтобы завершить строительство. Хинштейн встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, который помог достроить здание. Вузу выделили еще 36,2 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас здание готово на 98%. Комнаты рассчитаны на проживание 3-4 человек, там есть холодильники, стиральные машины. В здании обустроены залы для работы студентов. Всего можно будет расселить 500 человек.