В Самаре батареи стали теплыми почти во всех домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре без отопления остаются только 16% жилых домов. Напомним, что официальной датой пуска отопления в Самаре 2020 стало 5 октября. Но уже к этому дню тепло дали в треть жилых домов. Только за сутки 8 октября 2020 года батареи стали горячими в 829 многоквартирных домах.

- Подключение тепла - процесс достаточно сложный и занимает определенный период времени, однако мы планово входим в отопительный сезон. Нет никаких срывов. На сегодняшний момент уже 84% многоквартирных домов у нас подключено к отоплению, - отметила глава города Елена Лапушкина.

Также отопление дали в 99% объектов социальной сферы. 2% школ пока без тепла. В первую очередь начинали обогревать детсады, учреждения здравоохранения, приюты и здания, где люди находятся круглосуточно.

12 октября в Самаре начинает работу горячая линия: все заявки будут тут же передавать в профильные ведомства.

- Будут работать две телефонные линии в департаменте городского хозяйства, а также горячая линия организуется во всех внутригородских районах, и, конечно, будет задействован телефон единой диспетчерской службы города, - уточнила глава города.