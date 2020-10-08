В Самаре на Советской Армии затопило дорогу, образовался затор

На месте утечки работают специалисты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Крупный затор образовался на улице Советской Армии в Самаре на пересечении с Ново-Садовой в четверг, 8 октября. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Улица оказалась затоплена, что создает серьезные препятствия для движения - автомобилисты вынуждены проезжать аварийный участок на минимальной скорости, а пешеходам крайне затруднительно переходить дорогу.
На месте утечки работают специалисты, когда именно завершатся работы, пока не сообщается.