В Самаре рассадники коронавируса нашли на фуд-кортах и в салонах красоты

В Самаре не все соблюдают противоэпидемиологические прваила

В Самаре продолжаются ежедневные рейды по объектам торговли и оказания услуг. Проверяющие смотрят, как соблюдаются масочный режим и принципы социального дистанцирования. Проверяют и сетевые магазины, и небольшие точки. К примеру, за месяц на территории Железнодорожного района собрали материалы для составления 84 протоколов о нарушении.

- Есть злостные нарушители, которые сразу не реагируют на наши замечания. Материалы с фотофиксацией нарушений на таких объектах торговли мы передаем в Роспотребнадзор, затем будет суд, - говорит заместитель главы администрации Железнодорожного района Самары Евгений Тарасов.

Всего в Самаре в ближайшее время могут из-за такого рода нарушений приостановить работу 46 объектов потребительского рынка. Это фуд-корты, торговые сети, салоны красоты и другие предприниматели. Все они провинились в том, что не попросили своих сотрудников тщательно следить за соблюдением противоэпидемиологических мер.