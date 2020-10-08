Поезд "Стриж" снова выходит в путь

Скоростной поезд из Самары в Санкт-Петербург "Стриж" начнет снова следовать по этому маршруту 4 ноября 2020 года. Из Питера он отправляется 3 ноября 2020 года. Поезд Самара - Санкт-Петербург "Стриж" уже ходил в начале сентября, потом отправился на профилактику. И теперь поездки возобновятся.

Благодаря уникальному подвижному составу, а также специальному расписанию, поезд теперь доезжает до Питера в два раза быстрее, чем было раньше. Первый "Стриж" в ноябре с берегов Волги отправится в 01.30 и прибудет в Северную столицу в 19.24 в этот же день.

Ходить поезд будет через сутки. Из Питера состав отправится в 00.45 и приедет в Самару в 20.45.

Всего в состав входит 20 вагонов. два сидячих, пять купе, четыре СВ и пять СВ с туалетом в каждом купе. В поезде есть вагон-ресторан и вагон-бар, причем заказать еду можно прямо к купе. Также все желающие могут воспользоваться собранием фильмов и книг портала "Попутчик".

Продажа билетов на поезд уже открыта. Здесь мы рассказывали как выглядит поезд и сколько стоят билеты.