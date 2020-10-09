На АВТОВАЗе вырастут зарплаты

Зарплаты работников АВТОВАЗа вырастут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудникам АВТОВАЗа увеличат заработную плату. Индексация составит 3,5% от должностного оклада. Уже в октябре все сотрудники получат подросшую зарплату. Такое решение было принято на заседании согласительной комиссии с участием представителей профсоюза.

- Повышение заработной платы еще раз доказывает, что принятые нами решения по скорейшему возобновлению работы предприятий при обеспечении безопасности граждан в период пандемии были верными, - отметил Дмитрий Азаров, комментируя успехи предприятия.

Несмотря на пандемию, уже к июлю автогигант вырастил продажи на 6,8% в сравнении с прошлым годом. Затем предприятие получило госзаказ, для выполнения которого понадобилось даже ввести рабочие субботы. А теперь появилась возможность проиндексировать зарплату всему 36-тысячному коллективу предприятия.