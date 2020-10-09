В Самаре коронавирус победили почти 10 тысяч человек

А не так давно медики праздновали промежуточную победу над COVID

Стало известно, что в Самарской области коронавирус смогли победить почти 10 тысяч человек. Число выздоровевших на 9 октября 2020 года достигло 9951 человека. За сутки выписались 145 человек. 46 из них находились в стационарах Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево и Кинеля, остальные - на домашнем лечении.

При этом, к сожалению, число заболевших растет. За сутки прибавилось 118 пациентов, всего с начала пандемии заразились 12684 человека. 207 человек умерли. Таким образом, прямо сейчас медики помогают 2526 пациентам.

Конечно, в это число не попадают пациенты, которых лечат от ОРВИ и пневмонии, но лабораторно у них не подтвержден коронавирус. Многие узнают об этом, лишь позже сдав тест на антитела. Это усложняет ситуацию в регионе, так как свободных коек действительно остается все меньше, а скорая не справляется с возросшей нагрузкой.