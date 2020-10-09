В Кинеле спасатели снимали со строительного крана женщину, которой стало плохо

На земле спасатели передали крановщицу врачам. Фото - ПСС Самарской области

В Кинеле спасатели сняли со строительного крана женщину, которой стало плохо. Об этом говорится в сообщении ПСС Самарской области.

Инцидент произошел в четверг, 8 октября. На одной из строительных площадок города 54-летняя крановщица во время работы почувствовала недомогание и не смогла самостоятельно покинуть кабину. На место были вызваны спасатели, которые, используя альпинистское снаряжение, спустили женщину на землю и передали врачам.

На месте работали пятеро спасателей.