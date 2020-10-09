«Самара» обыграла «Уфимец» на старте сезона баскетбольной Суперлиги

Следующие матчи «Самара» проведет также дома – 18 октября «горожане» примут «Университет-Югру», 21 октября – «Новосибирск».

Баскетбольный клуб «Самара» стартовал с уверенной победы в новом сезоне bwin чемпионата России - мужской Суперлиги 1. В четверг, 8 октября, волжане в «МТЛ Арене» обыграли «Уфимец» 77:54.

Самым результативным в составе самарцев в этой встрече стал Антон Глазунов, который набрал 13 очков и шесть передач. У Максима Дыбовского 12 очков, у Владимира Пичкурова и Артемса Бутянковска по 10.

Следующие матчи «Самара» проведет также дома – 18 октября «горожане» примут «Университет-Югру», 21 октября – «Новосибирск».

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России. Первый трофей «горожане» взяли в сезоне 2018/2019 (в сезоне 2019/2020 победитель не был определен), второй – этой весной.