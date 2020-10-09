В Тольятти 70-летний водитель сбил во дворе 9-летнего ребенка

Авария произошла в жилой зоне. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти в Автозаводском районе во дворе дома сбили 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 8 октября, автомобиль Hyundai Sonata, за рулем которого находился 70-летний водитель, двигался по жилой зоне, обозначенной соответствующими знаками. В пути он сбил мальчика, переходившего проезжую часть. Ребенок шел домой из школы без сопровождения взрослых.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы. Его доставили в больницу, он госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.