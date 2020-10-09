В Сызрани со дна Волги извлекли автомобиль, мешавший судоходству

Машину доставали около трех часов. Фото - ПСС Самарской области

В Сызрани спасатели извлекли со дна Волги легковой автомобиль, который мешал судоходству. Об этом сообщили в ПСС региона.

Автомобиль находился около причала грузопассажирского парома. Спасатели обследовали дно и установили, что автомобиль находится на глубине трех метров, на расстоянии четырех метров от причальной стенки.

Понадобилось порядка трех часов, чтобы извлечь автомобиль из воды. В салоне скопился толстый слой ила - машина лежала на дне довольно давно. Пришлось использовать пожарную технику, чтобы размыть под ней грунт и зацепить тросами. Затем краном затонувшую машину достали из воды.