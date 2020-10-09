Молодые самарцы смогут пройти обучение в «ПолитСтартапе» и попасть на выборы в Госдуму

Проект «ПолитСтартап» открыл путь в политику уже для тысяч молодых россиян

Весной 2021 года в России пройдут очередные выборы. На этот раз народ будет выбирать депутатов в Государственную думу РФ. Многие партии уже давно начали подготовку к этому событию. Так, «Единая Россия» намерена существенно обновить состав кандидатов. Сделать это партия планирует за счет кадрового проекта «ПолитСтартап». В этом году он впервые пройдет во всех регионах страны.

- Проект «ПолитСтартап» открыл для тысяч молодых людей путь в политику. Благодаря ему многие стали депутатами разных уровней по итогам голосования в 2020 году, - отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В Самарской области проект тоже активно работает. Обучение в нем прошли 212 человек, полсотни из них успешно преодолели процедуру предварительного голосования.

В этом году «Единая Россия» ужесточит требования к участникам «ПолитСтартапа». Внимание будет направлено на реальные способности и возможности человека, его успехи в медиа-сфере. Кроме того, будет снято возрастное ограничение для участников. Сейчас оно составляет 35 лет. Как отмечают в партии, молодые люди не только пройдут обучение в «ПолитСтартапе», но и примут участие в подготовке народной программы, которую разрабатывают единороссы к предстоящим выборам в Госдуму.