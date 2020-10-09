Нижегородская компания проведет реставрацию Дворца культуры на площади Кирова в Самаре

Дворец закрыли после смертельного случая с ребенком в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Определен подрядчик для выполнения реставрационных работ во Дворце культуры на площади имени Кирова. Работы будет делать ООО «Фрегат» из Нижнего Новгорода, сообщается на сайте госзакупок.

В соответствии с контрактом компания-подрядчик получит 407,8 млн рублей. Нужно будет отремонтировать фасад, кровлю, обновить мраморные полы, паркет, мозаику с орнаментом.

Напомним, ДК закрыли на ремонт после трагического случая в сентябре 2019 года. Тогда облицовочная мраморная плита обрушилась с фасада здания с высоты в 1,5 метра и придавила 10-летнего ребенка. Мальчик умер от полученных повреждений.

Власти начали искать подрядчика для проведения работ, но долгое время желающих заняться реставрацией не было. Теперь же соответствующая компания найдена.

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