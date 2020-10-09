«Лада» вышла на матч с «Оренбургом-2» с новым спонсором на футболках и в новой форме

Нет никаких подробностей партнерства двух клубов.
Фото: скриншот с видео
Тольяттинский футбольный клуб «Лада» вышел на матч 10 тура ПФЛ против «Оренбурга-2» в форме с надписью Akron Holding на месте титульного спонсора. Также футболисты были в новой форме от компании Jako, которая является техническим партнером другого тольяттинского клуба «Акрон».
Официально о сотрудничестве между «Акроном» и «Ладой» не объявлено, поэтому никаких подробностей партнерства между клубами нет.
Футбольный клуб «Акрон» принадлежит владельцу Akron Holding Павлу Морозову. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
Напомним, «Акрон» сейчас выступает в ФНЛ. Это второй сезон тольяттинской команды на профессиональном уровне. Перед тем, как заявиться в ПФЛ, отношения между «Акроном» и «Ладой» накалились.
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