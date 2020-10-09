Появилась визуализация перспективного развития территории вокруг «Самара Арены»

При развитии территории планируется сочетать экологию, экономику и эмоции от пребывания там

Появилась визуализация проекта развития территории вокруг стадиона «Самара Арена», возведенного для чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее определился победитель открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону. Им стала команда консорциума «КПМГ», куда входят самарские архитекторы. Как сообщали в правительстве, в итоговом проекте будут использоваться удачные идеи из работ других финалистов.

Как отмечается в описании концепции, при разработке был сделан акцент на таких ключевых понятиях, как экология, экономика и эмоции. В понятие «эмоции» вкладывается создание пространства с новыми возможностями для отдыха и занятий спортом для жителей и гостей региона. В «экологию» - усиление естественных связей с природой. Понятие «экономика» внедряется, «чтобы активизировать экономические аспекты и создать устойчивую экономическую систему». Предполагается, что «Самара Арена» станет одним из центров активности в Самарско-тольяттинской агломерации. В целом предполагается, что территория станет драйвером развития региона.

В планах также разместить на этой территории техно-кампус, ипподром, парк отдыха и другие объекты.