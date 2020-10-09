По России рекордная заболеваемость коронавирусом, в Самарской области 121 новый случай

Впервые превышена отметка в 12 тыс. заболевших за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, в том числе 121 новый случай - в Самарской области. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это рекордные цифры в масштабах страны, впервые превышена отметка в 12 тыс. за сутки. Всего же по стране за все время выявлено 1 272 238 заболевших.

В Самарской области общее число заразившихся достигло 12 805 человек. Из них 10 046 уже выздоровели, в том числе 95 - за прошедшие сутки.

Снова не выявлено смертельных случаев, ранее скончались 207 человек.