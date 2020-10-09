Установлены владельцы автомобиля, найденного на дне Волги в Сызрани

"Утилизированная" машина долгое время провела в воде / Фото: Сызранское ЛО МВД на транспорте

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте установили владельцев автомобиля, который был обнаружен на дне Волги в Сызрани.

Ранее спасатели извлекли из воды брошенный автомобиль ВАЗ-2106, который находился около причальной стенки и мешал судоходству. Судя по большому слою ила, машина провела в воде длительное время.

Как выяснилось, формально с 2006 года автомобиль был утилизирован. До этого его владельцем была 60-летняя жительница Сызрани, а реально машиной распоряжался ее брат, который в прошлом году умер.

После извлечения транспортного средства следственно-оперативная группа осмотрела его и не нашла никаких следов преступления. По факту случившегося проводится проверка.