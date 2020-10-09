В Самаре могут закрыть три незащищенных от COVID ресторана

Ответственным владельцам точек общепита ничего не грозит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут приостановить работу трех ресторанов, где недостаточно защищали посетителей от коронавируса. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказали в Роспотребнадзоре Самарской области. Всего в организацию поступило более 1100 жалоб от граждан на нарушения в магазинах, кафе, ресторанах. Каждое из них рассматривают особенно пристально.

- Мы выдали 60 предостережений, 80 протоколов выписали на сумму более 1,5 млн рублей и отправили в суд. В основном нарушения в предприятиях общественного питания и торговли, где не обеспечивают соблюдение дистанции и масочного режима, - отмечает руководитель самарского ведомства Светлана Архипова.

Сейчас в суде три протокола на рестораны Самары, здесь, по мнению специалистов, потребуется приостановление деятельности, чтобы исправить все нарушения.

Интервью со Светланой Архиповой слушайте на радио «КП-Самара» 98,2 FM 12 октября в 18.03.