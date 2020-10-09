Самарская почта выпустила конверт в честь 200-летия со дня рождения губернатора Аксакова

Новый конверт можно приобрести в любом почтовом отделении

Самарская почта выпустила конверт с изображением Григория Аксакова, возглавлявшего Самарскую губернию, в честь его 200-летия. На конверте изображен портрет Григория Аксакова, указаны годы его жизни и период, когда он возглавлял Самарскую губернию.

Григорий Сергеевич был сыном писателя Сергея Аксакова, автора сказки «Аленький цветочек». Самарскую губернию он возглавил в январе 1867-го и проработал до 1872 года. При нем в городе строились школы и больницы, был открыт общественный сад и Александровский приют, а также налажено телеграфное сообщение со всей страной.

«Уверен, что такой конверт вызовет интерес не только у филателистов и посткроссеров, но и у каждого, кто захочет украсить свое почтовое послание, придать ему уникальность», — сказал заместитель директора УФПС Самарской области по почтовому бизнесу Алексей Соловьев.

Всего изготовлено 250 тыс. конвертов с изображением Аксакова, их можно приобрести в отделениях почты.

Об изготовлении почтового конверта сообщили 9 октября, когда отмечается Всемирный день почты. Именно в этот день в Берне (Швейцария) в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз. Одним из основателей была Россия.