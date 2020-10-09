В Самарской области ожидаются теплые выходные без дождей

Теплые выходные еще позволяют выехать на природу и отдохнуть или погулять по городским паркам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, жителей и гостей Самарской области ожидает теплая и безоблачная погода, сообщают в Приволжском УГМС.

Постепенно становится более прохладно, и все больше чувствуется приближение настоящих холодов. Но иногда появляются теплые выходные с безоблачным небом, которые еще позволяют выехать на природу и отдохнуть или просто погулять по городским паркам.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается от 14 до 19 градусов тепла. Дождей не будет. Утепляться придется в утренние часы, поскольку в ночное время синоптики прогнозируют по области до 3 градусов ниже нуля.