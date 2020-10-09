Из Самары начинут летать самолеты в Турцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перелеты из Самары в Турцию возобновляются с 10 октября 2020 года. В расписании аэропорта Курумоч появились рейсы в Анталию компаний Azur Air и Икар. Это чартеры, уточнять время полетов нужно у туроператоров и перевозчиков.

Тем, кто полетит за границу этой осенью, придется заполнить анкету на борту судна, а после возвращения сдать тест на COVID и внести результаты в специальную форму на Едином портале государственных услуг. Зарегистрировать на портале нужно еще до вылета, не позднее регистрации на рейс.

Расписание рейсов из Самары в Турцию (Анталья) в 2020 году

Вылет из Самары в 4.45, Azur Air - первый прямой вылет 10 октября 2020 года