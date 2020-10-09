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Самарцам рассказали, в какие регионы пока не стоит ехать из-за коронавируса

В Самарскую область туристам при этом приезжать можно, но в других местах могут отправить на самоизоляцию
Вячеслав СОРОКИН
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Некоторые регионы свободно пускают туристов, но без нюансов не обходится

Некоторые регионы свободно пускают туристов, но без нюансов не обходится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис путешествий tutu.ru составил список регионов страны, где всем приезжим необходимо соблюдать самоизоляцию независимо от того, откуда они приехали.

Сейчас в целом по стране соблюдать самоизоляцию нужно по приезду из-за границы, пока делается тест на коронавирус. Однако в некоторых регионах нужно самоизолироваться, даже если приехал из соседней области.

Так, самоизоляция для всех приезжих действует на Алтае, в Калмыкии, Чечне, Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Смоленской областях. Везде действует масочный режим, почти во всех названных регионах сохраняется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Некоторые регионы свободно пускают туристов, но без нюансов не обходится. Так, в Ивановской и Оренбургской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса, в Карелии, Ульяновской области и Чукотском автономном округе нужно обязательно сообщить о прибытии властям.

При этом в Самарскую область, сообщают на tutu.ru, можно въезжать спокойно и не опасаться ограничений. Но соблюдать масочный режим в общественных местах нужно, а в транспорте за езду без маски могут оштрафовать.

За текущие сутки по России выявлено рекордное количество заболевших, впервые перекрыта планка в 12 тысяч. Всего по стране за время пандемии выявлено 1 272 238 заразившихся. Во многих регионах обсуждают возможности введения ограничительных мер, не исключается возвращение всеобщей самоизоляции.