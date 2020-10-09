В Самаре стало тепло во всех школах и детсадах. 10% домов пока мерзнут

Дома стало теплее. Можно и по улице побегать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 90,5% домов уже получили отопление по состоянию на 9 октября 2020 года. Лучше всего дела обстоят в Октябрьском, Куйбышевском и Ленинском районах. В Красноглинском районе отопление дали в 100% домов. А вот в Самарском районе меньше всего доля согревшихся жителей - отопление есть лишь в 82% домов.

Все детские сады и школы обеспечены теплом на 100%. Здания культуры обогрели на 92%, вузы - на 84% и сузы - на 94%.

Уже с 12 октября пожаловаться на отсутствие тепла можно будет на горячую линию. Телефоны для обращения граждан начнут работать и в районах, и в целом по городу. Контролировать выполнение поступивших заявок будут представители профильных ведомств.