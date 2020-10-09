Самарская область вошла в пятерку лидеров по количеству участников «Диктанта Победы»

Участникам диктанта нужно было выполнить 25 заданий за 45 минут. Фото - правительство Самарской области

Самарская область вошла в пятерку лидирующих регионов страны по количеству участников «Диктанта Победы», который прошел 3 сентября. В Самарской области был организован 751 пункт проведения - больше сделали только в Московской области.

- Я очень рад, что такое количество земляков проявили активность в «Диктанте Победы», проверили свои знания истории нашей великой Родины – России, самой трагической ее страницы – периода Великой Отечественной войны. Сегодня крайне важно сохранить историческую правду, память о событиях той войны, о героях, которые есть буквально в каждой семье, и передавать знания новым поколениям, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участникам диктанта нужно было выполнить 25 заданий, касающихся хода боевых действий, ситуации на фронте, достижения советской промышленности и науки в годы войны. Еще 5 вопросов касались истории города в военное время. На все давалось 45 минут.

В Самарской области оказалось 19 «отличников». Одна из них - жительница села Жигули Ставропольского района Виктория Леонова, которая работает бухгалтером в санатории «Молодецкий курган». Она оказалась в числе 20 лучших среди всех участников диктанта в целом по стране. На все вопросы она ответила правильно и в кратчайшее время - всего за 10 минут.