В Самаре из-за коронавируса у школьников и учителей на карантине 21 класс

Коронавирус выявлен у 11-ти школьников и 15-ти учителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на карантин закрыт 21 класс из-за заражения коронавирусом школьников и учителей. Об этом «КП-Самара» сообщили в городской администрации.

По последним данным, коронавирус выявлен у 11-ти школьников и 15-ти учителей. Как рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, в области за месяц были зафиксированы очаги заболеваемости в двух школах.

- Одна из школ в Октябрьске, но там уже сняты с контроля школьники. В дальнейшем деятельность школы организовалась, и сейчас все организовано в соответствии с правилами, - сказала Архипова.

Всего в регионе по состоянию на 9 октября зарегистрировано 12 805 случаев заражения коронавирусом, в том числе 121 заразившийся был выявлен в пятницу. Вылечились 10 046 пациентов, умерли 207 человек.

Сейчас в регионе обсуждается перспектива досрочных каникул из-за сложной эпидемиологической ситуации.